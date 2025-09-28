El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco, esta semana en un acto en la bodega Emina. EFE

La normalidad de los presupuestos

Carta del director ·

«Nuestros dirigentes políticos están obligados a debatir, a confrontar, a intentar entenderse, a sacar adelante proyectos conjuntos, lo logren o no»

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:51

Lo que hizo el año pasado la Junta de Castilla y León, cuando sustituyó la tramitación de los presupuestos generales ante Las Cortes por un ... acto en Presidencia con diapositivas de los presupuestos que sí podrían haber presentado, mereció mi crítica en una carta como esta. Lógicamente. Porque en un momento en el que desde el PP nacional se estaba reprochando al Gobierno que no cumpliera con el mandato constitucional que le obliga a activar la ley de presupuestos en las Cortes Generales, aquí ese mismo partido eludía una responsabilidad que detalla nuestro Estatuto de Autonomía con idéntica obligatoriedad. Antes del 15 de octubre deben presentarse los presupuestos de la comunidad, una vez aprobado el techo de gasto.

