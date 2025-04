Creer en Semana Santa

En la etapa democrática, la Semana Santa es para la mayoría de los españoles un período de vacaciones. Unos días en los que desconectar del ... trabajo y la rutina diaria, viajar, ir a la playa, tapear y divertirse. Creyentes y no creyentes comparten el mismo planteamiento hedonista. La fiesta religiosa también se celebra, y suele gustar a casi todos.

Los creyentes cristianos y católicos se conmueven con la representación viva en las calles de su fe. Con el dolor y la muerte de Jesucristo (el joven Dios-hombre más influyente de la cultura occidental), que al fin se hace alegre y gloriosa en la Resurrección. A los no creyentes, las procesiones de Semana Santa les atraen por su fuerza estética, por la belleza barroca, dramática, de los pasos y esculturas de artistas como Gregorio Fernández, Juni, Salzillo o Mesa. Por la cuidada escenografía colorista, misteriosa, del desfile de nazarenos, con sus cirios encendidos. Unas imágenes que grabamos desde niños. Y también por la intensidad emocional, a veces alegre y bulliciosa, y otras de máximo recogimiento y silencio. En procesiones como las de Sevilla, Córdoba, Valladolid, Salamanca o Zamora, por ejemplo. Las procesiones son un gran espectáculo artístico al aire libre. Sin olvidar el olor a azahar y jazmín del sevillano barrio de Santa Cruz.

El 'pensamiento mágico' y el 'pensamiento lógico-racional' fueron los dos tipos de pensamiento que surgieron en el cerebro de la especie «homo sapiens» hace más de cien mil años. Desde su origen, el pensamiento mágico dominó al racional en una proporción que de manera gráfica podríamos estimar en 99% frente a un 1%. De este modo surgieron las primeras cosmovisiones, relatos míticos y religiones. La evolución a lo largo de miles de años se ha producido en el sentido de ir ganando terreno el pensamiento racional y perdiéndolo el mágico. En la cultura occidental, el punto de inflexión en que el pensamiento racional empezó a prevalecer sobre el mágico fue la aparición de la ciencia y la filosofía en la Grecia del siglo VI a. e. c. Los filósofos o «físicos» dieron explicaciones racionales sobre la naturaleza y el universo, al margen de las antiguas creencias y relatos míticos. Este desarrollo mental se ha llamado paso del «mito» al «logos». Un gran avance evolutivo de la mente humana. Desde entonces ha habido importantes progresos históricos, como la «revolución científica» del Renacimiento y la Ilustración, pero el pensamiento mágico no ha desaparecido. En las sociedades occidentales más civilizadas del siglo XXI perduran muchas supersticiones y creencias mágicas de todo tipo. Y en las culturas no occidentales, el predominio del pensamiento mágico sobre el racional es tan grande –parecido al que pudo haber en Europa durante la Edad Media– que todavía existen regímenes teocráticos.

Poco antes de llegar a su pueblo, en el último capítulo de la Primera parte, Don Quijote oyó el doloroso sonido de una trompeta y vio bajar de una loma una procesión de disciplinantes vestidos de blanco, con capirotes que les tapaban la cara. Llevaban en andas la imagen de una Virgen enlutada. Para muchos labradores manchegos era su única esperanza, porque «aquel año habían las nubes negado su rocío a la tierra». Se dirigió a ellos y dijo:

«–Que luego al punto dejéis libre a esa hermosa señora, cuyas lágrimas y triste semblante dan claras muestras que la lleváis contra su voluntad y que algún notorio desaguisado le habedes fecho; y yo, que nací en el mundo para desfacer semejantes agravios, no consentiré que un solo paso adelante pase sin darle la deseada libertad que merece».

Don Quijote no interpretó bien las lágrimas de la Virgen, pero sí supo verlas y reconocer su sufrimiento.

En Semana Santa, como todo el año, creemos en muchas cosas.