Un caballero entre aristócratas

Después de casi morir en el Ebro entre las ruedas de un molino de agua, Don Quijote y Sancho Panza caminaban tristes, desmotivados. Entonces quiso ... la fortuna que encontraran a una «bella cazadora» ricamente ataviada que tenía un azor en la mano izquierda. La elegante dama iba con su marido y un gran cortejo que les acompañaba. Eran Los Duques (Cervantes no identifica con un nombre concreto el ducado). A partir de este momento (QII,30. RAE, 2015) serán los anfitriones del caballero y su escudero en la «casa de placer» que tenían cerca. Esto supondrá un largo período de 'vacaciones' en la práctica heroica de la caballería andante.

El famoso Don Quijote de la Mancha dejará de ejercitar sus nobles ideales por los caminos, siendo sometido a muchas y grandes burlas que se prolongarán nada menos que durante 27 capítulos. Los Duques habían leído la Primera parte de las aventuras del ingenioso hidalgo, según dijeron, por lo que de inmediato tomaron la decisión de seguirle la corriente y llevarse a caballero y escudero como bufones para su entretenimiento. Aquel día los aristócratas tuvieron suerte. Al final de la jornada cazaron dos piezas de una exótica y nunca antes vista especie. De este modo empieza una larga etapa en la narración cervantina que Unamuno interpreta en su Vida de Don Quijote y Sancho según Miguel de Cervantes Saavedra (1905) como la peor de la novela para los personajes principales.

«Ahora empiezan las tristes aventuras de Don Quijote en casa de los Duques; ahora es cuando topó con la bella cazadora, la duquesa, que le llevó a su morada a regocijarse con él y burlarse de su heroísmo; ahora empieza la pasión del caballero en poder de sus burladores. Aquí es donde la historia de nuestro Ingenioso Hidalgo se hunde en despeñaderos de lamentable miseria; aquí es donde a su magnanimidad y discreción responden la bellaquería y sandez de aquellos próceres que creían sin duda nacidos los héroes para divertirlos y servirles de juguete y zarandillos. ¡Oh desdichado que caminas al templo de la fama y corres tras la inmortalidad de la gloria, mira que si los grandes de la tierra te agasajan y miman y regalan es para que adornes sus mansiones o para divertirse contigo como con un juguete! (…) Cuando más parecen reverenciarte más se burlan de ti. Mira que en el fondo no hay soberbia como la soberbia de aquellos que no pueden atribuir a propio mérito, sino al azar del nacimiento, las preminencias de que gozan. No seas juguete de los grandes. Recorre la historia y ve en lo que vinieron a dar los héroes que se redujeron a ser ornamento de los salones».

El Rector de la Universidad de Salamanca se toma la situación muy a pecho. La intención de Los Duques es diáfana, en cambio la de Cervantes es más sutil. Su voluntad cómica con todas las teatrales y aparatosas burlas palaciegas resulta evidente, pero hizo algo más. Don Quijote se muestra desde el principio muy servicial, incluso pelota, con sus anfitriones, que representan a un alto nivel la estructura de Poder militar, político y económico de la época. La actitud del caballero andante demuestra un escrupuloso respeto por una jerarquía que, como buen católico-cristiano, por encima de la aristocracia y del Rey tenía su último eslabón en Dios. Pero en el texto, sin hacer ruido, como de pasada, Cervantes informa a los lectores que Los Duques eran «muy aficionados» a los libros de caballerías. Y la parodia de estos libros poniendo de manifiesto lo sandios que eran quienes los leían, es precisamente la intención cervantina. Los Duques y su corte se van a burlar con mucha crudeza de sus ilustres invitados, pero ambos hablarán y se defenderán bien, sabrán reaccionar. En esta etapa de la narración las burlas tienen sentido de ida y vuelta. ¿Don Quijote es un héroe 'loco' y ornamental, o Los Duques –y con ellos buena parte de las élites de Poder– unos frívolos sujetos de ornamento? Algo más importante que una 'lucha de clases', una confrontación de valores, comienza. Y Cervantes, con la mayor sutileza, nos dice de qué lado está.