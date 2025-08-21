El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de jóvenes conversan en una piscina. Marta Moras
«Lo que subyuga al ciudadano estándar es reunirse en un sínodo de toallas sobre la hierba o sillas reunidas en torno a sombrillas y neveritas...»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:38

Antes era la barra de bar el terreno de los desahogos; después fueron las redes los destinos de los juicios sumarísimos; y, durante este mes, ... uno tiene que soportar las playas o la piscina como ágoras populares, como vertederos de opiniones definitivas basadas en la Telva, el As y un cuadernillo de crucigramas. Pensaba que el ciudadano estándar buscaba en agosto un recodo de paz, un Mar-a-Lago de reposo, una Mareta de serenidad y canastas tardías. Pero no. Lo que le subyuga es reunirse en un sínodo de toallas sobre la hierba o sillas reunidas en torno a sombrillas y neveritas, abrir una lata de cerveza y despotricar sin tregua sobre cualquier materia con la obsesión de dejar algún titular de impacto. Si no me creen, no hace falta ni que se acerquen. Con aguzar el oído sobre lo que esa bandada de buitres comenta tendrán suficiente. Además, su voraz apetito tiene una dimensión absoluta y nadie busca el centro como objetivo, so pena de ser tildado de bienqueda, equidistante, mustio, melindres o discípulo de Albert Rivera.

