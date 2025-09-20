El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una columna de tanques se dirige hacia Gaza City. Reuters
Vida extraterrestre

Un genocidio homologado

«Resulta ingenuo pensar que la población desplazada va a poder habitar ese vertedero de escombros que se ve en los telediarios»

Alejandro Cuevas

Alejandro Cuevas

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:58

Actualmente, en el planeta, hay activos 56 conflictos armados, que es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos de esos enfrentamientos bélicos, ... quizás los más terroríficos, se están produciendo en África, pero eso nos pilla muy lejos y a la prensa europea le da pereza cubrirlos. De la guerra de Ucrania ya nos estamos aburriendo. Lo que ahora escandaliza y preocupa a la gente, entre la clase de zumba y la parada en el súper para comprar té matcha, es lo de Palestina. Después de dos años, por fin se están tomando medidas drásticas: queremos echar a Israel del Festival de Eurovisión. Si eso y las batucadas no detienen los tanques de Netanyahu, yo ya no sé.

