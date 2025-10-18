Castilla y León, plató de cine

Últimamente, nos estamos obsesionando con atraer rodajes de películas y series a nuestro territorio, como si eso fuera la panacea. En la Feria de ... Valladolid, durante los días 15 y 16, ha habido un encuentro internacional de esos profesionales que se encargan de localizar sitios para las productoras.

Nuestro patrimonio monumental y natural ya está incorporado a un catálogo como el de las prostitutas de Ábalos, pero con claustros románicos y bosques relictos.

Esperemos que las hordas de cineastas no causen destrozos. Habrán ustedes oído o leído que Stanley Kramer quiso volar una parte de la muralla de Ávila durante el rodaje de 'Orgullo y pasión', a finales de los años 50, aunque parece ser que la anécdota es apócrifa. De todas formas, qué lecciones vamos a dar nosotros sobre conservación del patrimonio si este verano casi arden Las Médulas y la reja del coro de la catedral de Valladolid se halla en el Museo Metropolitano de Nueva York. El obispo (luego arzobispo) que la vendió al peso, a precio de chatarra, tiene una calle dedicada a su memoria en el centro de la ciudad.

En la mente de los políticos, un tipo tirado en su sofá se traga una película y ya le entran unas ganas irrefrenables de recorrer los lugares en los que se ha rodado y allí se toma unos vinos y genera riqueza. Así de fácil. Yo creo que la realidad es más compleja, porque la oferta de sitios a los que ir resulta inabarcable y, además, atravesamos una época de bulimia audiovisual y no da tiempo de consumir ni una mínima parte de las novedades.

Como todo en la vida, lo de acoger rodajes se puede hacer con inteligencia o sin ella. En el primer caso, se cobra por la ocupación del espacio, aunque luego pongas todas las facilidades del mundo e interrumpas el tráfico o lo que haga falta. Lo cortés no quita lo valiente. Otros, en cambio, optan por el gratis total e incluso por aportar dinero público con el argumento discutible de que eso generará beneficios para la ciudad o pueblo en cuestión. Me temo que nosotros todavía militamos en el club de los pardillos.

Este frenesí peliculero suena muy moderno, pero es un modelo de negocio que remite inevitablemente al franquismo. Si nuestra santísima trinidad económica son los turistas, las tapas y ahora los rodajes de cine, apaga y vámonos.

A ver si tenemos suerte y se rueda en nuestras calles la próxima película de Marisol. Igual hasta salimos en el NO-DO y nos visitan muchos forasteros y nos echan unas monedillas.