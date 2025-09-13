El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cristóbal Gabarrón. José Luis Ros Caval

Valladolid, lienzo y alma: un collage de Delibes y Gabarrón

«Ambos, Miguel y Cristóbal, nos han dado la posibilidad de 'apreciar la composición de un paisaje', ya sea a través del 'claroscuro' de la palabra o de la 'explosión de color' del metal»

Alberto Baciela. Periodista

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:16

«La naturaleza es arte, los poetas y los pintores, los escritores y los escultores, han de atrapar al menos un instante que merezca trascender, ... para la eternidad.» Así, en su casa de Beluso, a orillas del Atlántico, en un espacio de silencio discontinuo y luz velazqueña, nuestra conversación de agosto, entre Cristóbal y yo, se convirtió en el punto de partida de este artículo. En esa ría de Pontevedra, entre el graznido de las gaviotas y el yodo del mar, encontramos el hilo de lino, que flota acompasado, como pieza de madera, y que nos conduce de la Galicia marinera a la Castilla de secano, uniendo en un solo discurso a dos de sus grandes genios: Miguel Delibes y Cristóbal Gabarrón.

