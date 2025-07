Gaza. El derecho a una compasión

Todo es destrucción y muerte en la Franja de Gaza. Escasean el agua, las medicinas, la comida e incluso el dinero: la moneda corriente es ... allí el shekel israelí y los billetes, que no se han renovados desde el comienzo de la guerra, están desgastados. Ese dinero viejo, gran paradoja, ha perdido la mitad de su valor. «Nos privan de todo», se quejan ante las cámaras de televisión los palestinos ambulantes, caminando como perdidos sobre su tierra quemada: «Nos han quitado el sueño, la comida, la libertad y la vida». Así soportan allí los supervivientes la pesadilla de veintiún meses de una guerra que ya ha causado más de 58.000 víctimas mortales.

La desesperación colectiva de los habitantes de Gaza a causa de la escasez de suministros se resume así en el último informe de la ONU: más de 1.400 trabajadores sanitarios palestinos han muerto en incursiones israelíes en Gaza desde el inicio de la guerra, y el combustible transportado por la ONU entró hace dos días desde Egipto por primera vez en 130 días, apenas 75.000 litros de combustible, un volumen que no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades energéticas de un solo día.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre del 2023 que costaron la vida a más de 1700 de ciudadanos israelíes, el ejército israelí, ha asestado duros golpes a sus enemigos vecinos con su potencia bélica excepcional: Hamás, Hezbolá en Líbano e Irán. Esas campañas militares de Israel han tenido diferentes resultados: el poder musulmán chií que dominaba el gobierno libanés el partido político y el grupo paramilitar de Hezbolá ha sido aniquilado. El bombardeo contra Irán, de baja intensidad — al que el ejército israelí llama «cortar el césped»— se remató con el excepcional ataque aéreo de Estados Unidos, de dudosa eficacia, para destruir los almacenes del armamento nuclear iraní. A pesar de esa tenebrosa guerra en Gaza y sus decenas de miles de muertos civiles, no se atisba la aniquilación de las milicias de Hamás ni su final definitivo. Los planes estratégicos de Israel, allanando el camino hacia la paz en Oriente Medio, choca en Gaza con las milicias de Hamás que se esconden tras su propia población civil. Por el contrario, los países con ejércitos poderosos libran sus guerras con las estrategias clásicas: protegen a los civiles y movilizan a sus soldados armados. Dudoso ataque

A pesar de su aparente admiración recíproca y amistosa, no todo es color de rosa entre Netanyahu y Trump. Sus posibles tensiones se centran ahora en Gaza. Trump propone un alto el fuego inmediato con Hamás, 60 días para liberar a 10 rehenes israelíes vivos y alcanzar un alto el fuego a largo plazo; Netanyahu exige a Hamás sin embargo la entrega de armas y concentrar a toda la población de la Franja en lo que llama la «ciudad humanitaria» en las ruinas del sur de Gaza.

A pesar del aparente entendimiento entre los dos líderes entregados al sainete político, Donald Trump con su estilo teatral no parece que gane el premio Nobel de la Paz por dar fin a una guerra indefinida, como pretende Benjamin Netanyahu con su presentación de la candidatura del presidente de los Estados Unidos para ese galardón. Yair Golan, político israelí de izquierdas y excomandante adjunto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), apunta así a su Primer Ministro Netanyahu quien ha logrado evitar a los tribunales por sus delitos desde hace dos años: «Israel va camino de convertirse en un estado paria, como lo fue Sudáfrica; un país sensato no lucha contra civiles, no mata bebés por afición».

La guerra de Israel con los palestinos nunca terminó. Lleva siete décadas de derramamiento de sangre y es la inseguridad de Israel que justifica su aniquilación. La potencia militar de Israel contra Irán, el país musulmán de mayor potencia bélica, aparenta hoy una victoria y una ventaja; pero sin una estrategia final, podría convertirse en una desventaja si Irán considera que solo una bomba nuclear puede protegerlo.

Desde hace setenta años se han sucedido en el estrecho territorio de Gaza, poco más de 500 kilómetros cuadrados, guerras y enfrentamientos que provocaron decenas de miles de gazatíes muertos y millones de emigrantes y desplazados; los dos millones que sufren hoy allí el permanente bombardeo israelí transitan abatidos en busca de sobrevivir. Gaza es hoy una tierra arrasada cubierta de escombros.