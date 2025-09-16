Casi 400 pacientes se someten a una evaluación de la función pulmonar

El Norte Palencia Martes, 16 de septiembre 2025, 14:01 Comenta Compartir

El servicio de Neumología del hospital Recoletas Salud Palencia cuenta con la solución más eficiente y precisa de realizar pruebas de función pulmonar. Un nuevo dispositivo que puede utilizarse para pruebas de espirometría, una prueba pulmonar que mide la cantidad y velocidad del aire que se inhala y exhala. Un procedimiento no invasivo y sencillo, utilizado para evaluar la función pulmonar y ayudar a diagnosticar o controlar enfermedades respiratorias como el asma o la EPOC.

También puede utilizarse para pruebas de provocación y poder obtener así los volúmenes pulmonares (lavado de nitrógeno mediante respiraciones múltiples) o también para pruebas de DLCO (Difusión del Monóxido de Carbono). Una prueba de función pulmonar que mide la capacidad de los pulmones para transferir oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos pulmonares y la sangre. Por todo ello, cubre un amplio espectro de necesidades diagnósticas en el ámbito de la salud respiratoria

Gracias a esta tecnología de precisión y un diseño portátil y ligero, desde que este año se pusiera en marcha, 381 pacientes se han beneficiado ya de esta eficiente solución para hacerse todo tipo de pruebas de función pulmonar sin tener que desplazarse fuera de Palencia para poder realizárselas.

El doctor Francisco Muñiz González tiene la acreditación profesional con un grado de excelencia alcanzado, lo que contribuye de forma activa a la prestación de un servicio sanitario de calidad y eficiencia cercano al paciente. El doctor Juan Luis Delgado Bregel forma junto al doctor Muñiz un equipo con amplia experiencia en la realización de estas técnicas. Ambos coordinan el Laboratorio de exploración funcional en el centro hospitalario.

Este dispositivo permite a los especialistas evaluar la función pulmonar de manera eficaz y eficiente y supone una ayuda básica para el diagnóstico, el seguimiento de los pacientes y el tratamiento de afecciones respiratorias. Un enfoque centrado en los pacientes, sin tiempos de espera.

La directora gerente de Recoletas Salud Palencia, Belén Negro, ha resaltado la importancia de este nuevo equipamiento «que contribuye a que nuestros pacientes con enfermedades respiratorias puedan realizarse diferentes pruebas en el hospital sin tener que trasladarse a otra provincia y además, implica grandes beneficios para ellos y para los profesionales que están a cargo de este nuevo equipamiento que sumamos a nuestra cartera de servicios».