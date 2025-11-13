El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. EP

Vox, sobre la amnistía: «Lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada»

«Pueden decir los abogados del tribunal europeo o del tribunal mundial lo que les dé la gana», afirma el secretario general de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:04

Comenta

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha despreciado este jueves el valor de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la ... Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía. «Es la opinión de un abogado que en ningún caso es vinculante. Pero lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada», ha asegurado el también líder de Vox en Cataluña.

