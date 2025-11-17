El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El líder de Vox, Santiago Abascal. EP

Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz

Abascal critica por igual a los populares y al PSOE: «Son unos puñeteros mentirosos que pactan en Bruselas la política migratoria y el Pacto Verde, pero les vamos a quitar la careta»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

Vox no quiere que el PP reciba el 21 de diciembre en Extremadura todos los votos de los descontentos con el cierre de Almaraz, el ... asunto central de la precampaña electoral en esta comunidad autónoma. El partido de derecha radical sabe que el rechazo del PSOE a la enmienda del PP para derogar el calendario de la clausura de la central nuclear pasará factura al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, pero también quiere que pese sobre su adversaria popular, María Guardiola. Por eso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este lunes por igual al PSOE y al PP del negro futuro de Almaraz.

