El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Fúster, portavoz de Vox, en la rueda de prensa EFE

Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno

«Cuando alguien la presente, haremos pública nuestra posición», asegura el partido de Santiago Abascal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:28

Comenta

Vox ha dejado este lunes en el aire su hipotético apoyo a una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez que cuente con el ... apoyo de Junts. «Cuando alguien presente esa moción de censura haremos pública nuestra posición», ha asegurado el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster. De esta forma, Vox no cierra la puerta a esta iniciativa parlamentaria si tiene un fin instrumental, es decir, que se marque como objetivo sacar del Gobierno a Sánchez, pero reitera sus condiciones para un voto favorable: que sea para convocar elecciones inmediatamente y que no haya cesiones al separatismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  4. 4

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  5. 5

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  6. 6 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  7. 7 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  8. 8

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  9. 9 La Junta refuerza la prevención de la Dermatosis Nodular Contagiosa que afecta al ganado
  10. 10 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno

Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno