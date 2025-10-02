El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «En la época de ETA, la prioridad era hacer el periódico todos los días pero, sobre todo, sobrevivir y resistir»
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras R.C

La UCO pide las cuentas de los exjefes de Adif y Carreteras en busca de mordidas

Los agentes recuerdan al juez que Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero fueron «facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones» de obra pública del 'caso Koldo'

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:34

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, pode acceder a ... las cuentas y productos bancarios de la exdirectora de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Francisco Javier Herrero. Ambos, según los audios grabados por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, participaron activamente en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública, hasta el punto de que en una de esos audios se escucha de Pardo de Vera alertando a Koldo de que la manipulación de las adjudicaciones debía ser más discreta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  5. 5

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  6. 6

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  7. 7 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  8. 8

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  9. 9

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»
  10. 10 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La UCO pide las cuentas de los exjefes de Adif y Carreteras en busca de mordidas

La UCO pide las cuentas de los exjefes de Adif y Carreteras en busca de mordidas