Gabriel Rufián (ERC) e Ione Belarra (Podemos) dialogan durante una comisión parlamentaria. EFE

El traspaso de competencias de inmigración a Cataluña tensiona al bloque de investidura

Podemos estalla contra Junts y tacha de «gilipollez» su acusación de «anticatalanismo» mientras IU no revela el sentido de su voto

Miguel Ángel Alfonso
Cristian Reino

Miguel Ángel Alfonso y Cristian Reino

Madrid | Barcelona

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:11

La toma en consideración este martes en el Congreso sobre el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña que PSOE y Junts pactaron en ... marzo está tensionando a todo el bloque de investidura. Sin los votos necesarios para sacarlo adelante, la cuestión ha enfrentado a Podemos -que con sus cuatro diputados pueden tumbarla- y a Junts. Paralelamente, ha abierto una brecha en el grupo parlamentario de Sumar por las dudas que esta proposición de ley genera en Izquierda Unida.

