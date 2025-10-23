El Supremo da 15 días al Gobierno para acoger a los menores solicitantes de asilo en Canarias
El tribunal considera que el Ejecutivo no está cumpliendo con su mandato de garantizar los derechos de los refugiados
Madrid
Jueves, 23 de octubre 2025, 15:27
El Tribunal Supremo ha dado este jueves al Gobierno un ultimátum de 15 días para cumplir el auto del 25 de marzo que obliga a ... la Administración General del Estado a garantizar la acogida de los menores inmigrantes solicitantes de asilo que se encontraban a cargo de los servicios de acogida en Canarias.
El tribunal señala que el actual ritmo de ejecución de la medida se está produciendo a un «ritmo insuficiente» y apremia al Ejecutivo a cumplir el mandato «en sus propios términos, adoptando cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen, con los apercibimientos ya señalados».
Según el Supremo, las medidas llevadas a cabo hasta ahora por el Gobierno no han evitado que se siga manteniendo «la situación de hacinamiento de menores no acompañados solicitantes de protección internacional en las instalaciones» de Canarias. «Transcurridos más de siete meses» desde la primera medida cautelar, el ritmo de ejecución del mandato es «manifiestamente inadmisible», advierte el tribunal.
No es la primera vez que el Supremo presiona al Gobierno para que facilite la entrada de los menores refugiados en el Sistema de Protección Internacional. El juez Carlos Lesmes ya amenazó en julio con sanciones al Gobierno si no atendía a los peticionarios de asilo y tras este aviso, el Estado se comprometió a garantizar el «acceso inmediato» al sistema estatal de acogida a todos los menores que hayan solicitado asilo en Canarias, una promesa que el Supremo considera que todavía no ha cumplido.
