El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras, presidente de ERC. EP

El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat

Maragall afirmó que no votará a Esquerra si el actual líder del partido es cabeza de cartel en las elecciones y Aragonès ha dejado este viernes su voto en el aire

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:31

Comenta

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no ha conseguido aún pacificar la formación republicana, casi un año después de su reelección. El proceso de primarias ... interno fue muy convulso y dividió en dos el partido. Junqueras lleva al frente de la formación desde 2011. Esta falta de unidad ha vuelto a aflorar esta semana a raíz de que Junqueras oficializara el pasado miércoles su intención de presentarse candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  5. 5

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  6. 6

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  7. 7 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  8. 8 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  9. 9 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  10. 10 Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat

El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat