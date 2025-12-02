El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Jaime García

Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios

Los de Puigdemont darán hoy una respuesta oficial pero reciben las nuevas cesiones del jefe del Ejecutivo con frialdad

Paula De las Heras
Cristian Reino
María Eugenia Alonso

Paula De las Heras, Cristian Reino y María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:36

Comenta

Pedro Sánchez se ha rendido finalmente a la evidencia. Tras obviar el anuncio de ruptura de relaciones oficializado por Junts a finales del pasado octubre, ... actuar durante semanas como si nada hubiera cambiado en la legislatura y negar que el Ejecutivo haya incumplido compromiso alguno con la formación de Carles Puigdemont, ayer, una semana después de que la formación independentista tumbara la senda de estabilidad previa a los Presupuestos, claudicó. En un tono de contrición, el presidente del Gobierno, se dirigió a primera hora de la mañana a los posconvergentes en sendas entrevistas en dos medios catalanes para asegurarles que está dispuesto a enmendar sus errores. «Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en los cumplimientos», dijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3 Herido un trabajador de 20 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  4. 4 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  5. 5

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  6. 6

    Un fallo deja sin calefacción a un centro cívico y obliga a estudiar y hacer yoga con abrigo
  7. 7 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  8. 8

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  9. 9

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  10. 10

    El carnicero que vino a Valladolid por amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios

Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios