Sánchez acusa a Tellado de «insultar a miles de españoles» por decir que el PP «cavará la fosa» del Gobierno

Nuevo encontronazo entre el Gobierno y el PP con Franco y la Guerra Civil como argumento de refriega. Pedro Sánchez acusó este sábado al secretario ... general del PP, Miguel Tellado, de «insultar a miles» de españoles por decir éste poco antes en un mitin en Pamplona que el PP «cavará la fosa» del Gobierno.

«Es un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país», escribió el jefe del Ejecutivo en la red social X.

Poco antes, Tellado -quien participó este sábado por la mana en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra junto con el presidente de la formación en esta comunidad, Javier García- vaticinaba que los próximos meses van a ser «decisivos para que cambien las cosas», en referencia a un relevo en el Ejecutivo central.

«Este puede ser el último curso político de este Gobierno. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país», apuntó. Un Ejecutivo –dijo- «agonizante, mendicante» y «arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida».

Antes que Pedro Sánchez escribiera en las redes sociales reprochando las palabras del número 2 del PP, el PSOE ya había pedido a Alberto Núñez Feijóo que desautorizada el comentario de Tellado en el mitin de Pamplona. Responsables socialistas denunciaron el «último exabrupto» contra el «legítimo Gobierno de todos los españoles y españolas» de Tellado, del que dicen «no se le conoce otro mérito que este tipo de barbaridades» y que «quiere volver a cavar fosas en este país, suponemos que metafóricamente».

«En España, estas palabras tienen unas connotaciones tan duras e inhumanas, que no tenemos ni idea de qué pasa por la cabeza del 'número dos' de Feijóo», añadieron fuentes oficiales socialistas , reclamando al presidente del PP que desautorice «de inmediato» a Tellado y le exija «una disculpa, no solo al Gobierno, sino a todas las personas que en este país» se han sentido «escandalizadas» por sus palabras y «con esta forma de hacer política».