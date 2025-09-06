El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sánchez y Tellado Efe

Sánchez acusa a Tellado de «insultar a miles de españoles» por decir que el PP «cavará la fosa» del Gobierno

El secretario de Organización del PP ha vaticinado que «este puede ser el último curso político» de un Ejecutivo «agonizante»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:46

Nuevo encontronazo entre el Gobierno y el PP con Franco y la Guerra Civil como argumento de refriega. Pedro Sánchez acusó este sábado al secretario ... general del PP, Miguel Tellado, de «insultar a miles» de españoles por decir éste poco antes en un mitin en Pamplona que el PP «cavará la fosa» del Gobierno.

