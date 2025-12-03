El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. EP

Rufián vuelve a apostar por un frente amplio de izquierdas para «combatir» a la ultraderecha

El político republicano señala a Joan Baldoví, de Compromís, o a Arnaldo Otegi, de EH Bildu, como posibles arietes del proyecto si cuajara

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

«No tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente, me da igual que me digan 'botifler'». El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel ... Rufián, continúa lanzando avisos a navegantes al resto de partidos de izquierda para armar un frente unitario de izquierdas con el objetivo de combatir «el auge de la ultraderecha».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  3. 3

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  4. 4 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  5. 5

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  8. 8

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  9. 9 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16
  10. 10 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Rufián vuelve a apostar por un frente amplio de izquierdas para «combatir» a la ultraderecha

Rufián vuelve a apostar por un frente amplio de izquierdas para «combatir» a la ultraderecha