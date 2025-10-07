El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Indra, Ángel Escribano, junto a sus números dos. R. C.

Robles se planta ante Indra y estudia acciones legales por los retrasos del blindado 8X8

La ministra manifiesta su preocupación al presidente de la multinacional en una reunión de alta tensión por el futuro del blindado y su programa estrella de 2.520 millones

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 20:20

Comenta

No hay marcha atrás. Uno de los programas estrella del Ministerio de Defensa, el de los blindados 8x8, valorado en 2.500 millones de euros, ... está en el aire y Margarita Robles ha decidido poner pie en pared. En un comunicado de apenas un párrafo, la titular del departamento ha trasladado a la cúpula directiva de Indra su preocupación por los «sucesivos retrasos» en la entrega de los vehículos Dragón para el Ejército de Tierra y ha avanzado que el ministerio estudia la posibilidad de emprender acciones legales por el incumplimiento de los plazos del contrato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  2. 2 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  3. 3

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  4. 4 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  5. 5 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  6. 6

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  7. 7 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  8. 8 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  9. 9

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  10. 10

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Robles se planta ante Indra y estudia acciones legales por los retrasos del blindado 8X8

Robles se planta ante Indra y estudia acciones legales por los retrasos del blindado 8X8