Los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de familiares de víctimas de la dana antes del funeral de Estado Así se desprende del cambio de programa que ha efectuado el Ejecutivo central en relación con el acto por las víctimas de la catástrofe

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante el funeral por las víctimas de la DANA, el pasado año

Los Reyes Felipe y Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludarán en una sala adyacente del Museo de les Ciències de València a representantes de familiares de víctimas de la dana unos minutos antes de que comience el funeral de Estado, sobre las 17.45 horas.

Así se desprende del cambio de programa que ha efectuado el Ejecutivo central en relación con el funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 237 fallecidos, 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Alicante y otro en Málaga.

El funeral, que coincidirá con el primer aniversario de la catástrofe, arrancará a las 18 horas, con la previsión de que se prolongue durante alrededor de una hora.

Inicialmente, el programa no incluía ninguna interacción entre Don Felipe y Doña Letizia y Sánchez con los familiares de las víctimas. Desde Moncloa, se había defendido que las familias de los fallecidos habían pedido que el acto estuviera lo menos politizado posible y que por tanto se había tratado en todo momento de garantizarles el mayor respeto.

Para facilitar el acceso, la llegada de los asistentes se realizará durante dos horas antes de manera escalonada. Los primeros en acceder, de 16 a 17 horas, serán los familiares de las víctimas de las comunidades autónomas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

De 16.30 a 17 horas está previsto que lleguen los alcaldes de los municipios afectados por la dana; a partir de las 17 horas, los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; y de 17.15 a 17.30 horas, las vicepresidentas y ministras y ministros del Gobierno.

A las 17.30 horas llegarán al Museu los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; y a las 17.40 horas, el presidente del Gobierno. Cinco minutos más tarde será el turno de Su Majestades los Reyes.

Los Reyes serán recibidos por Pedro Sánchez y se trasladarán a la sala de espera en 'Arquerías', donde saludarán a autoridades; posteriormente se acercarán a la sala adyacente, donde los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de familiares de víctimas de la dana. A las 18 horas empezará la ceremonia.