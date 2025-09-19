El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, líder de Junts, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno EP

La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura

Junts mantiene la prórroga a los socialistas a la espera de la negociación de Presupuestos y antes de tomar una decisión en otoño sobre si rompe o no con Sánchez

Cristian Reino
Paula De las Heras

Cristian Reino y Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:01

La última reunión celebrada este jueves entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, concluyó sin avances, ... según han coincidido este viernes desde ambas partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  4. 4 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  5. 5

    Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone Â«perdido o robadoÂ» en Cantabria y localizado en Valladolid
  6. 6

    El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro
  7. 7

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  8. 8

    Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»
  9. 9 Viva Suecia anuncia un segundo concierto en Valladolid: cuándo y cómo conseguir las entradas
  10. 10 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura

La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura