Juan Carlos I a su llegada este sábado a El Pardo. Efe

Reencuentro entre el Rey y su padre en el almuerzo familiar que se celebra en El Pardo

Juan Carlos I, que fue el gran ausente del 50 aniversario de la Monarquía, ha llegado directo desde Abu Dabi y cogerá un avión de vuelta en cuanto termine la comida

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:14

El palacio de El Pardo se ha convertido en el centro de reuniones de la familia Borbón para las celebraciones privadas. Este sábado, cuando se ... cumplen 50 años de la proclamación de Juan Carlos I, abrirá sus puertas para un almuerzo privado que reunirá a sus los reyes eméritos sus hijos, nietos, sobrinos y miembros de la Casa Real griega. Don Juan Carlos, que no estuvo ayer en el acto institucional organizado en el Palacio Real, se encuentra ya en El Pardo.

