El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de JxCat, Carles Puigdemont, reunía este lunes a la permanente del partido en Waterloo (Bélgica). EFE

Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido

Junts presiona al PSOE para que desbloquee reformas legales sobre okupas o multirreincidencia delictiva

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:33

Comenta

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, se reunieron este lunes en Waterloo con una representación municipal de ... su partido, encabezada por el alcalde Sant Cugat del Vallès, Josep María Vallès. Sobre la mesa estaba el malestar de los alcaldes posconvergentes con la estrategia del partido independentista y el temor a que la extrema derecha de Aliança Catalana dé un vuelco electoral en las municipales de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  4. 4 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  7. 7

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  8. 8

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  9. 9

    Condenados los okupas de Domingo Martínez a una multa de 900 euros y a dejar la casa
  10. 10

    José Manuel aparca su camión después de 50 años y millones de kilómetros por España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido

Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido