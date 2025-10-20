El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz en un acto de Sumar. EP

PSOE y Sumar multiplican sus puntos de fricción en el Gobierno

Los de Yolanda Díaz siguen esperando el prometido «giro social» de Sánchez mientras siguen sufriendo más desgaste en las encuestas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

El encarcelamiento provisional del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio removió en Sumar un sentimiento de agravio hacia ... el socio mayoritario de la coalición por el impacto que la corrupción iba a tener en la legislatura. Los de Yolanda Díaz se aprestaron a pedir una reunión urgente con los socialistas, que se saldó con promesas vagas por parte de Pedro Sánchez de dar «un giro social» a la acción del Ejecutivo, poner en marcha una agencia anticorrupción y no tumbar las iniciativas de los magenta en el Congreso. Pero, a día de hoy, estos siguen esperando esta reacción al tiempo que multiplican los frentes abiertos en el Consejo de Ministros.

