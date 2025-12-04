El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Junts, Carles Puigdemont. EP

PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la multirreincidencia

Las cuatro formaciones acuerdan reformar el Código Penal a propuesta de los de Puigdemont

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:22

Comenta

Acuerdo a varias bandas entre PP, PSOE, Junts y el PNV para que el Congreso tramite la propuesta de los de Puigdemont de cambiar el ... Código Penal para endurecer las penas a los mutirreincidentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  2. 2 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  4. 4

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  5. 5 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  6. 6

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  7. 7 Alerta alimentaria por falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate
  8. 8

    «Sacó de la nada Gijón, revitalizó Sevilla y modernizó la Seminci»
  9. 9

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  10. 10

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la multirreincidencia

PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la multirreincidencia