El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salazar, en la sala donde el PSOE celebra las reuniones de su ejecutiva, en una imagen de 2020 Inma Mesa

El PSOE intenta atajar el malestar por la gestión del 'caso Salazar' con una reunión urgente de sus responsables de Igualdad

La ministra Ana Redondo advierte del daño a la «credibilidad» del partido y pide ser «mucho más rigurosos» en la selección de cargos orgánicos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:24

Comenta

Hay «disgusto» y «conmoción» entre las mujeres del PSOE por cómo se ha gestionado desde la dirección del partido el escándalo protagonizado por el exalto ... cargo de Moncloa Francisco Salazar, apartado de todos sus cargos el pasado junio, cuando estaba a punto de ascender a adjunto a la secretaría de Organización, al trascender unas acusaciones de mujeres que habían trabajado a sus órdenes y fueron supuestamente víctimas de su comportamiento machista. Para atajarlo, se ha convocado hoy a una reunión telemática con las secretarias de Igualdad de todas las federaciones del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  3. 3

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  4. 4

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  5. 5

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  6. 6 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  7. 7 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  8. 8

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  9. 9 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16
  10. 10

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE intenta atajar el malestar por la gestión del 'caso Salazar' con una reunión urgente de sus responsables de Igualdad

El PSOE intenta atajar el malestar por la gestión del &#039;caso Salazar&#039; con una reunión urgente de sus responsables de Igualdad