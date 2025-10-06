El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', durante un juicio en la Audiencia Nacional en 2007. EFE

El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

Iglesias Chouzas, condenado por la bomba lapa que mató al bebé en 1991, declara «sentir de veras el dolor que han padecido las víctimas» | La Fiscalía lo ve insuficiente

Jesús J. Hernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07

Comenta

Es una frase del histórico preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', que fue condenado, entre otros atentados, por la bomba lapa que mató ... al bebé Fabio Moreno, hijo de un guardia civil de Erandio: «La muerte del niñoFabio me marcó profundamente». Esas palabras están entre los escritos y manifestaciones que ha analizado la Junta de Tratamiento Penitenciario de Basauri que ha aprobado su acceso al tercer grado, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

