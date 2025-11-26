El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Efe

La presidenta del Supremo reivindica la independencia de los jueces tras la condena al fiscal general

Perelló subraya que solo con esa premisa habrá «Estado de derecho» y «democracia representativa», al tiempo que lanza «un mensaje de serenidad, de moderación y de confianza»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:11

Comenta

En los tensos días transcurridos desde la condena al dimitido fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelar información reservada sobre el novio de Isabel Díaz ... Ayuso, sujeta a la polarización que marca el debate político español, no se había escuchado un pronunciamiento oficial en el seno de la Magistratura. Lo ha protagonizado este miércoles por la noche la presidenta del Supremo -el tribunal sentenciador de esta causa- y del Consejo General del Poder Judicial, quien ha aprovechado su presencia, como galardonada, en una entrega de premios para lanzar «un mensaje» a la ciudadanía de «serenidad, de moderación y de confianza» en el funcionamiento del sistema y hacer un canto a la independencia de la Judicatura porque sin ella, ha proclamado, «no hay Estado de derecho ni democracia representativa». No ha habido mención expresa a la histórica inhabilitación de García Ortiz, en una medida e institucional intervención. Pero quien escuchara a Perelló conocía el delicado contexto en el que estaba efectuando su defensa de los togados como ella misma.

