El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez en la comparecencia de prensa del pasado junio en un hotel de Madrid Carlos Luján /E.P.

El PP quiere usar la comparecencia de la 'fontanera' para hurgar en la «financiación irregular» del PSOE

Leire Díez tiene derecho a guardar silencio este lunes en la comisión del 'caso Koldo' , pero la bronca en el Senado se da por segura

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:43

Leire Díez tiene derecho a no declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' a la que está citada este lunes, pero aunque la exmilitante del PSOE ... guarde silencio la bronca en el Senado se da por segura. La conocida como 'fontanera' de Ferraz está ya imputada por supuestas maniobras contra fiscales, jueces y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responsables de las investigaciones más delicadas para el PSOE. Por eso, cualquier cosa que diga en sede parlamentaria puede empeorar su situación procesal con vistas a su declaración como investigada el próximo 11 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien le acusa de cohecho y tráfico de influencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  4. 4

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  5. 5

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  6. 6

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  7. 7 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  8. 8

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes
  9. 9

    El Río Hortega formará uno de los cinco primeros Urgenciólogos MIR de Castilla y León
  10. 10 Arden más de 40 hectáreas en un incendio en un terreno agrícola de Grijota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP quiere usar la comparecencia de la 'fontanera' para hurgar en la «financiación irregular» del PSOE

El PP quiere usar la comparecencia de la &#039;fontanera&#039; para hurgar en la «financiación irregular» del PSOE