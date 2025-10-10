El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunció este viernes que el plan migratorio que Alberto Núñez Feijóo presentará el martes en Barcelona ... contempla «la pérdida automática de la condición de residir a todos los inmigrantes que tengan un vínculo criminal o radical violento». . No hacerlo, aseguró la dirigente popular, «sería inhumano e insolidario y tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar este país».

En una comparecencia ante los periodistas, Ezcurra insistió en que «la entrada legal» a España debe ser el empleo censurando la «moda política de victimizar a los inmigrantes o criminalizarles», en alusión al PSOE y a Vox. «No es tiempo de buenismo ni de racismo, sino de orden, ley e integración con exigencias», aseveró.

A las administraciones públicas, el PP les exige «garantizar las oportunidades», con unas «reglas del juego» que permitan a los españoles «convivir en paz y en libertad».