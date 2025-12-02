El PP llama a declarar a la mujer de Cerdán en el Senado el 15 de diciembre

El PP estrecha el cerco sobre Santos Cerdán y cita a su mujer, Francisca Muñoz, en la comisión que investiga la 'trama Koldo' en el ... Senado el próximo 15 de diciembre, dos días antes de que lo haga el exsecretario de Organización del PSOE. Muñoz, conocida como 'La Paqui', siempre ha estado en el punto de mira de los populares que ya deslizaron su intención de citarla en la Cámara alta para que dé explicaciones sobre la tarjeta de crédito a cargo de Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán que recibía supuestas mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona, y cuyos elevados gastos -cargaron más de 33.000 euros-encendieron las alarmas sobre el dinero que manejaba el matrimonio y su procedencia. «Tendrá que dar explicaciones y contar esa tarjeta de corrupción premium para gastar a fondo perdido y a todo lujo», afirmó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

La Agencia Tributaria está rastreando los datos fiscales y bancarios de Muñoz después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusiese el foco en su último informe sobre el entorno familiar del exidirgente socialista por haber resultado «beneficiario» de una parte de los fondos que obtuvo Servinabar de las obras públicas en las que colaboró con Acciona. «El recaudador y la gastadora quienes podrán aclarar de quién partió la iniciativa de crear la pandilla del Peugeot -afirmó García-, si fue de él, de Ábalos o del propio Sánchez. Y cómo funcionaba la trama y qué órdenes seguía».

La portavoz recordó que esta misma semana, el 4 de diciembre, tendrá que hacer el paseíllo «el que fuera mano derecha de Cerdán» y actual secretario de Política Municipal del PSOE, Juanfran Serrano. «Cerdán era el capataz del este sistema corrupto y Koldo y Ábalos eran los obreros. Pero el arquitecto de la trama tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez», subrayó.

El último informe aportado por la Guardia Civil al juez del caso Koldo reveló que Servinabar sufragaba gastos corrientes de la familia de Santos Cerdán y revelaba la preocupación de su dueño, Antxon Alonso, por el elevado nivel de gastos de la mujer del entonces dirigente socialista. «La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés», se quejó el empresario en un mensaje dirigido a su mujer el 9 de septiembre del 2021.