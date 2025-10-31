El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal. EP

El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios

Los populares denuncian que el Ejecutivo «consigue actuar presupuestariamente» gracias a un instrumento «marcadamente irregular»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:52

El PP presentará en el Congreso una iniciativa para prohibir el traslado de créditos entre secciones presupuestarias para que el Gobierno no pueda «de forma ... discrecional» utilizar unos fondos que el Parlamento ha destinado para una política a otras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

