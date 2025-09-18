El PP cree que el fiscal general usa la investigación en Gaza «para protegerse a sí mismo»
Los populares consideran que García Ortiz solo busca «un escudo» y exigen su dimisión por el supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso
Madrid
Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:47
El PP cree que la decisión del fiscal general del Estado de investigar los crímenes cometidos por Israel en Gaza es solo «un escudo para ... protegerse a sí mismo» y no dimitir por el supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz «busca escudos para protegerse a sí mismo», ha afirmado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha reclamado al fiscal general que «dimita».
«Imagino que la Fiscalía pide investigar esto con la misma intensidad que pidió no investigar los correos de Begoña Gómez. O con la misma intensidad que borró sus propios mensajes», ha ironizado García.
La Fiscalía General del Estado ha abierto esta investigación sobre Gaza tras recibir «un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a las acciones del Ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza, que podrían ser contrarias al Derecho Internacional», según ha apuntado el órgano fiscal.
