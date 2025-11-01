El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Jesús Montero, en el acto de memoria histórica del PSOE. EFE

El PP se aferra a la corrupción del PSOE y el Gobierno, a la memoria histórica

Tellado exige a Sánchez que convoque elecciones tras el último auto del Supremo y Montero reclama a los populares que retiren los símbolos franquistas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El PP cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en una situación «imposible» después de que el Tribunal Supremo pidiera el viernes ... a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico en el PSOE. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, cree que el autor del magistrado del Supremo Leopoldo Puente «es la evidencia de que los jueces ven indicios de delito en Ferraz».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  2. 2 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  3. 3

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  4. 4

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  5. 5 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  6. 6

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  7. 7

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  8. 8

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  9. 9

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  10. 10

    Un frente frío dejará un Halloween y un día de Todos los Santos pasados por agua en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP se aferra a la corrupción del PSOE y el Gobierno, a la memoria histórica

El PP se aferra a la corrupción del PSOE y el Gobierno, a la memoria histórica