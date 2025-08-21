El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Elías Bendodo atiende a los periodistas a las puertas de la sede nacional del PP. E. P.

El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»

Bendodo denuncia que el Ejecutivo tiene que «enterarse de una puñetera vez» que los incendios no se apagan «con ideología» ni «crispación» sino con «colaboración y lealtad institucional»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:42

El PP no rebaja el tono y este jueves ha señalado a la directora de Protección Civil por ser una «pirómana» y por «hacer política» ... con la devastadora ola de incendios que ha arrasado ya más de 300.000 hectáreas. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha respondido así a Virginia Barcones, quien cargó ayer contra algunas comunidades gobernadas por los populares por alentar «polémicas artificiales» y pedir «cosas imposibles» durante la emergencia con el objetivo de «no tener que hablar de su propia gestión».

