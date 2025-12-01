La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España

Primer golpe policial en la historia criminal española a un grupo terrorista de carácter supremacista blanco. La Policía Nacional ha detenido en la provincia de ... Castellón a tres personas a la que relaciona con la «organización terrorista» conocida como 'The Base', una red internacional compuesta por «células paramilitares», que se «autocapacitan militarmente en campos de entrenamiento con el fin último de perpetrar atentados», según explicó este lunes el Ministerio del Interior. La Policía sostiene que esta célula, tras haberse adiestrado, estaba ya lista para cometer en territorio nacional atentados terroristas.

El líder de la célula, que fue capturado el martes de la pasada semana, ha ingresado ya en prisión por orden de la Audiencia Nacional. A él y a sus dos presuntos acólitos se les acusa de los delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas así como de tenencia ilícita de armas.

La investigación comenzó a principios de 2025 cuando agentes especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo detectaron a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de 'The Base'. Esta organización, creada en 2018, opera como una «red descentralizada y clandestina» de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el aceleracionismo militante y la preparación para una «guerra racial».

Durante la investigación se descubrió la existencia de una célula cohesionada, integrada por otras 2 personas más, cuyos integrantes se encontraban altamente radicalizados, basando su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista, y en disposición de realizar atentados. Habían ya realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Los agentes también pudieron comprobar cómo los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y «compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter aceleracionista». Según la versión más radical de esta teoría, muy seguida por grupo neonazis sobre todo en Estados Unidos, es necesario provocar una «revolución social» para avanzar a una «sociedad postcapitalista» controlada por la raza aria y para adelantar esos cambios son lícitos todos los métodos, incluidos los terroristas.

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical, alentando a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente, que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa.

Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de 'The Base', el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició que en la madrugada del pasado martes los agentes pusieran en marcha un operativo policial para la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Durante los cincos registros practicados en la provincia de Castellón han sido intervenidas nueve armas, dos de ellas de fuego, munición, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar que utilizaban en las actividades de capacitación, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista, propaganda de la organización 'The Base', parafernalia neonazi así documentación ensalzando otras organizaciones terroristas.

La operación ha sido liderada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Provincial de Información de Castellón, todo ello bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Agentes de EUROPOL han participado en la fase de análisis de información llevada a cabo durante la investigación.

Las investigaciones continúan en curso bajo la dirección del titular del Juzgado Juzgado Central de Instrucción número Seis de la Audiencia nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión del líder de la célula.L