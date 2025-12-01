El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de los efectos intervenidos a 'The Base'

Imagen de los efectos intervenidos a 'The Base' Policía Nacional

La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España

El grupúsculo de 'The Base', según Interior, se había preparado ya con entrenamiento militar para cometer atentados

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:47

Primer golpe policial en la historia criminal española a un grupo terrorista de carácter supremacista blanco. La Policía Nacional ha detenido en la provincia de ... Castellón a tres personas a la que relaciona con la «organización terrorista» conocida como 'The Base', una red internacional compuesta por «células paramilitares», que se «autocapacitan militarmente en campos de entrenamiento con el fin último de perpetrar atentados», según explicó este lunes el Ministerio del Interior. La Policía sostiene que esta célula, tras haberse adiestrado, estaba ya lista para cometer en territorio nacional atentados terroristas.

