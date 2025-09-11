La Policía concluye que 'Alvise' usó los 100.000 euros entregados por un empresario para pagar «parte» de la campaña de las europeas

La Policía certifica que el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, pudo incurrir en un delito de financiación ilegal ... porque, tal y como sostiene la Fiscalía, el polémico influencer ultra empleo para financiar «parte de la campaña electoral» a las elecciones al Parlamento Europeo de de 2024 con 100.000 euros que le entregó el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, en mayo de aquel año.

Los investigadores, en el informe remitido al Tribunal Supremo en el marco de la causa en la que se investiga la posible existencia de un delito de financiación ilegal y al que ha tenido acceso este periódico, desmienten por tanto la versión del parlamentario europeo, quien el pasado julio ante el juez del alto tribunal Julián Sánchez Melgar, aseguro que el dinero que recibió de Romillo fuera para engordar las cuentas de su formación. El imputado entonces afirmó que gastó ese dinero en cuestiones personales como viajes. Es más, que esos 100.000 euros no tenían relación dinero con su partido porque fue el pago por una charla de media hora sobre «libertad financiera» en el Hipódromo de Madrid.

En el dossier, los agentes analizan las conversaciones que 'Alvise' y Romillo mantuvieron en la aplicación Signal y concluyen que «no hay dato alguno que se asocie a la prestación de servicio» por parte del eurodiputado al empresario «o a sus estructuras societarias adscritas, como habría manifestado Pérez».

Romillo está acusado en la Audiencia Nacional de ser el responsable del «chiringuito financiero» Madeira Invest Club (MIC), que cerró abruptamente en septiembre de 2024 y dejó a cientos de inversores sin sus ahorros tras cancelarse los depósitos que disponían en Portugal y quedarse sin liquidez.

Romillo, por su parte, manifestó en su declaración como investigado que entregó el dinero a 'Alvise' para la campaña electoral, confirmando así lo que había expuesto antes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).