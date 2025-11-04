El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra. EP

Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre

Los morados pedirán incluir también entre los beneficiarios a las personas vulnerables con renta antigua y «que no puedan acceder a una vivienda»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

Podemos exige al Gobierno prorrogar la moratoria antidesahucios y hacerla permanente. Una medida que se ha venido manteniendo desde que se aplicó en el paquete ... de medidas para combatir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En una rueda de prensa en el Congreso, la líder del partido morado, Ione Blerra, ha avanzado que registrarán una proposición no de ley en la Comisión de Vivienda, en la que también pedirán incluir entre los beneficiarios de esta medida a las personas vulnerables con renta antigua y a cualquier persona «que esté en situación de vulnerabilidad y que no pueda acceder a una vivienda».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  3. 3 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  4. 4

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  6. 6 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  7. 7 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  8. 8

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  9. 9

    La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo
  10. 10 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre

Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre