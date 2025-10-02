El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El periodismo asume las nuevas narrativas y avances tecnológicos sin perder la brújula de la verdad
Pedro Sánchez y Begoña Gómez Efe

Peinado afirma que «sin el vínculo con el presidente» Begoña Gómez «difícilmente» habría cometido los delitos

El instructor cree «fundamental» el parentesco entre la imputada y Sánchez en las supuestas irregularidades que se investigan

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:45

Comenta

El juez Juan Carlos Peinado apunta ya directamente contra Pedro Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa. Es más, sitúa al ... jefe del Ejecutivo como nexo común de todo este procedimiento y motivo último por el que su mujer y los otros dos imputados (la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés) deben ir juntos al banquillo ante un jurado. «Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente ella y los otros investigados pudieron poner en práctica las conductas» supuestamente delictivas bajo investigación, afirma el instructor.

