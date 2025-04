Pedro Sánchez y cuatro de sus ministros estudiaron en universidades privadas

Javier Varela Madrid Martes, 1 de abril 2025, 16:33 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

«La universidad no puede ser una fábrica de títulos sin garantías ni convertirse en un chiringuito educativo. Una universidad no puede ser una máquina ... expendedora», sentenció este lunes Pedro Sánchez. Unas palabras que dieron paso al anuncio de un endurecimiento de los criterios de reconocimiento, autorización y creación de estos centros públicos y privados presidente del Gobierno. Un día antes, su vicepresidenta, María Jesús Montero, fue contundente al hablar sobre las universidades privadas en un mítin en Málaga: «La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación».

Este martes ha sido el turno de Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, la que ha vuelto a poner en entredicho las universidades privadas al señalar que «esto no va de universidades públicas contra privadas. Esto va de universidades buenas contra malas. Y por malas nos referimos a centros privados que lo único que tiene de universidad es el nombre, que suelen ser fondos de inversión que solo buscan generar negocio». Todo ello para anunciar que se va a tramitar de forma urgente una reforma para endurecer los requisitos para crear universidades privadas en España. Desde hace años, han surgido diferentes centros universitarios de carácter privado por todo el país que han formado en diferentes disciplinas y estudios. Hablamos de centros en los que se pueden estudiar grados, máster y doctorados. Lo más curioso es en el mismo Ejecutivo que quiere llevar a cabo esta reforma hay cinco miembros que han completado su formación universitaria en centros privados, empezando por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y continuando con cuatro de sus ministros, los titulares de Exteriores (José Manuel Albares), Interior (Fernando Grande-Marlaska), Industria (Jordi Hereu) y Seguridad Social (Elma Saiz). Pedro Sánchez Presidente del Gobierno Doctorado y profesor en la Camilo José Cela Ampliar Pedro Sánchez Efe Pedro Sánchez se licenció en 1995 en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (aunque desde 2024 es un centro privado adscrito a la Universidad CEU San Pablo. Posteriormente, cursó dos estudios de posgrado, un máster en Economía de la UE por la Universidad Libre de Bruselas y una diplomatura en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, una entidad privada gestionada por la Fundación Ortega-Marañón y adscrita a la Universidad Complutense. Ya en 2012, Sánchez se doctoró en Economía por la Universidad Camilo José Cela, donde ejerció de profesor de Economía. Elma Saiz Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Licenciada y Máster en Navarra Ampliar Elma Saiz. Efe La única ministra que estudió en una universidad privada es Elma Saiz. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es licenciada en Derecho y graduada de Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, un centro privado católico de Pamplona que pertenece a la prelatura del Opus Dei y que se fundó en 1952. Además, hizo el máster Universitario de Asesoría Fiscal en el mismo centro y fue colaboradora en el Máster Universitario en Derecho de Empresa y en el Máster Universitario en Asesoría Fiscal, así como en la Escuela de Práctica Jurídica y en la titulación de Derecho en el mismo centro universitario. Fernando Grande-Marlaska Ministro del Interior Derecho en Deusto Ampliar Fernando Grande-Marlaska. Efe El ministro del Interior se graduó en 1985 como licenciado en Derecho Económico en la Universidad de Deusto, una institución privada regida por la Compañía de Jesús y fundada en 1886, siendo la universidad privada más antigua de España. José Manuel Albares Ministro de Exteriores 'Compañero' de Marlaska en Deusto Ampliar José Manuel Albares. Efe El ministro de Exteriores se licenció, entre 1990 y 1995 en Derecho por la Universidad de Deusto (País Vasco), según aparece en su perfil de la página de La Moncloa. Además, uno de los cursos realizó su Erasmus en la Universidad de la Sorbona, en París, una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo. Jordi Hereu Ministro de Industria y Turismo Licenciado en la ESADE de Barcelona Ampliar Jordi Hereu Efe Jordi Hereu es titulado de Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresa (ESADE) de Barcelona, una institución privada aunque adscrita a la Universidad Ramón Llull (también privada) y fundada en 1958. El ministro de Industria y Turismo también tiene la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la misma ESADE y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), esta sí de carácter público.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión