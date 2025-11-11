El Parlamento Europeo denuncia que Marlaska «obstaculizó» su investigación sobre el asesinato de los guardias de Barbate

El Parlamento Europeo denuncia que el departamento que dirige Fernando Grande- Marlaska «obstaculizó» el pasado mayo la misión de la cámara para investigar el asesinato ... de los dos guardias civiles la noche del 9 febrero de 2024 en la localidad gaditana de Barbate, al ser embestida la pequeña zodiac en la que viajaban por una de las potentes narcolanchas que se habían refugiado en el puerto ante el fuerte temporal que azotaba la zona.

En un informe de 28 páginas al que ha tenido acceso este periódico, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara afirma «deplorar» la decisión del Gobierno español de «eliminar pruebas clave» del doble homicidio antes de la «visita de la delegación». En particular, la delegación de Bruselas se queja «específicamente» de que no pudieron acceder a la «patrullera involucrada» (la zodiac en la que viajaban los agentes fallecidos del instituto armado David Pérez y Miguel Ángel González y otros cuatro funcionarios que resultaron heridos) porque poco antes había sido retirada.

La imposibilidad de acceder a esa embarcación oficial «constituyó un serio obstáculo para la transparencia y el propósito de investigación de la misión», relata el informe.

El Eurocámara también dice «tomar nota» del hecho de que el Ejecutivo, «yendo en contra de los deseos de las familias de las víctimas» en agosto de este año «otorgó un ascenso profesional» a los «responsables de la operación». O sea, una promoció a los mandos que ordenaron a los guardias civiles muertos y heridos enfrentarse a las grandes narcolanchas con una pequeña embarcación de goma de apenas cinco metros de eslora.

Más allá a las críticas al supuesto boicot a la investigación y a los ascensos, el Europarlamento se muestra muy duro con las condiciones en las que los efectivos del instituto armado se ven obligados a enfrentarse a los narcos: falta de medios, la ausencia de financiación suficiente, carencia de unidades especializadas…