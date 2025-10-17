El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

EP

Page acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haberlo investigado para encontrarle «cosas sucias»

El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que uno de los subdelegados del Gobierno de España en esta comunidad dirigió el espionaje

J. M. L.

Toledo

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:55

El Debate sobre el estado de la Región que este viernes finalizó en las Cortes de Castilla-La Mancha ha dejado una sorprendente revelación del ... presidente de esta comunidad, el socialista Emiliano García-Page. En una de sus intervenciones, llegó a decir que a él lo había investigado un subdelegado del Gobierno de España del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

