La Oficina de Intereses vuelve a archivar la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

Un día después de que se conociera que al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses ( ... OCI) que investigara de manera efectiva si Pedro Sánchez debió abstenerse en el debate por el rescate a Air Europa dado el mecenazgo de la aerolínea a las actividades profesionales de su mujer, este organismo (dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López) ha hecho público que ha vuelto a archivar la denuncia que en su momento presentó el PP.

En su nueva resolución, la OCI afirma que Begoña Gómez «no se ha encontrado vinculada por una relación laboral ni profesional que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración» ni en Air Europa ni en su matriz Globalia. Por ello, zanja la oficina, «no concurrió el supuesto de hecho legal determinante de la obligación de abstención de su cónyuge».

El origen de esta denuncia es que el Consejo de Ministros, con la presencia de Sánchez, aprobó en noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, para rescatar a la aerolínea de la familia Hidalgo, al borde de la quiebra a consecuencia de la pandemia.

Para ese momento, Begoña Gómez mantenía un contacto estrecho con Javier Hidalgo, ceo de Globalia. Y ello, porque Wakalua –una sociedad de promoción turística de Globalia– había accedido a patrocinar el África Center del Instituto de Empresa (IE), una entidad casi desconocida que Gómez dirigía desde agosto de 2018. Es decir, solo semanas después de que su marido alcanzara la Presidencia del Gobierno.

Carpetazo prematuro

Ya junio el TSJ madrileño, en una resolución confirmada en los últimos días, concluyó que la Oficina de Conflicto de Intereses debía proceder «a la tramitación de la denuncia» del PP «con una actividad de investigación al respecto» y no dar carpetazo al asunto , como había hecho, sin indagar en profundidad sobre los extremos de la demanda de los populares.

Ahora, la OCI vuelve a llegar a la misma conclusión que en su primera resolución. Eso sí, afirma, haber llegado al mismo punto después de haber reclamado documentación al Registro Mercantil Central, a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a Globalia. Fue esta compañía, la matriz de Air Europa, la que respondió que Begoña Gómez «no ha ocupado ni ocupa ningún cargo, ni desempeña ni ha desempeñado ninguna actividad profesional o mercantil en Globalia Corporación Empresarial, SAU, ni en ninguna de las sociedades integrantes de su grupo empresarial».