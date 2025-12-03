Junts despacha las últimas cesiones de Sánchez: «Estamos donde estábamos» Los posconvergentes valoran el gesto de Sánchez pero reclama el cumplimiento íntegro de los acuerdos

Cristian Reino Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:15

Junts ha valorado este martes el intento realizado ayer por Pedro Sánchez de «reiniciar el diálogo» después de que hace un mes los postconvergentes decidieran ... romper las relaciones. La formación nacionalista evitó una reacción en caliente el lunes para responder al presidente del Gobierno. Optó por la prudencia y la respuesta ha llegado este martes, 24 horas después. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha valorado el 'mea culpa' entonado por Sánchez y su cambio de discurso, asumiendo los incumplimentos, pero los junteros han reclamado el pastel entero y mantienen la ruptura. «No cambia la posición de Junts. Estamos donde estábamos», ha asegurado. «Mantenemos la posición», ha reiterado. «Que nadie se confunda», ha advertido.

A los postconvergentes, no les basta con algunas de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno. Los junteros exigen el paquete entero, incluido el regreso de Puigdemont, el reconocimiento del catalán en la UE y la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. Junts no reconsiderará aún su decisión de romper. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

