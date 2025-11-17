El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón comparece en el Congreso. Eduardo Parra / Europa Press

Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones comparece en una tensa comisión de investigación en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Tensa comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat valenciana Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. El ... que fuera máximo responsable de la gestión de la comunidad autónoma el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia que provocó 228 muertes en Valencia, ha vuelto a negar que su entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, le solicitara autorización para enviar el mensaje ES Alert cuando ya estaban muriendo personas a causa de la gota fría y ha negado que esa fuera sus responsabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  2. 2

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  3. 3 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  4. 4 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  5. 5 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  6. 6

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  7. 7

    Una gran escultura recuerda en Portugalete a las víctimas de accidentes de tráfico
  8. 8

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  9. 9 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  10. 10

    Un incendio devora una autocaravana en apenas unos minutos en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana