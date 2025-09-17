El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Llegada del cayuco el 24 de agosto al muelle de Arguineguín y traslados de los patronos detenidos en Gran Canaria. EFE

Matanza en altamar: detenidos 19 'patronos' acusados de arrojar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía

La Policía, que considera que eran los jefes del cayuco que apareció a la deriva en Gran Canaria el 24 de agosto, les imputa homicidios y torturas

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:54

No fue un accidente o fruto de las durísimas condiciones del viaje de once días a Canarias desde las costas de Senegal, sino una verdadera ... matanza orquestada por los 'patronos' del cayuco para aligerar la 'carga humana' de la embarcación, en la que viajaban niños y mujeres, y mejorar sus opciones de llegar a aguas del archipiélago español. El medio centenar de inmigrantes considerados 'desaparecidos' del cayuco rescatado el pasado 24 de agosto en aguas próximas a Gran Canarias fueron arrojados por la borda vivos o directamente asesinados antes de ser lanzados al mar por negarse a aceptar órdenes, según han relatado buena parte de los supervivientes que viajaban en esta precaria embarcación, que llegó a Canarias con 248 personas a bordo, aunque uno de los pasajeros murió posteriormente en el hospital.

