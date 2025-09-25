El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Buque de Acción Marítima (BAM) Furor atracado este viernes en el puerto de Cartagena. EFE

¿Lleva tecnología israelí el buque de la Armada que asistirá a la flotilla de Gaza?

Dos ametralladoras del BAM Furor las fabrica el gigante británico Bae System, que tiene un acuerdo con la israelí Rafael para incluir componentes y su mantenimiento lo lleva una compañía gaditana

Colpisa

Colpisa

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:42

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Furor', el patrullero de altura de la Armada Española que asistirá a la Flotilla de Gaza, está preparado para ... zarpar desde el puerto de Cartagena para asistir en tareas de salvamento a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla. Una escuadrilla civil que tiene previsto alcanzar la costa de Gaza este fin de semana para romper el bloqueo israelí y hacer llegar ayuda humanitaria, en la que van a bordo varios ciudadanos españoles como la exalcadesa de Barcelona Ada Colau.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  3. 3 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  4. 4

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  5. 5

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  6. 6

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: Â«Lo que hicieron fue un asesinatoÂ»
  7. 7

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  8. 8

    El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»
  9. 9

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»
  10. 10 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Lleva tecnología israelí el buque de la Armada que asistirá a la flotilla de Gaza?

¿Lleva tecnología israelí el buque de la Armada que asistirá a la flotilla de Gaza?