La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. EP

Junts advierte a Montero de que el posible regreso de Puigdemont no cambia su negativa a los Presupuestos

Nogueras acusa al Gobierno de alimentar el relato de que no pasa nada tras la ruptura

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:47

El Gobierno confió días atrás en que un eventual regreso de Puigdemont, si la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es favorable ... a la ley de amnistía, podría abrir una «ventana de oportunidad» para reconducir las relaciones con Junts y buscar su apoyo a los Presupuestos. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, situó la presentación de las cuentas en torno al mes de febrero, más o menos cuando se espera el fallo del TJUE. Sin embargo, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha tirado este viernes por tierra el relato optimista del Gobierno y ha avisado a Montero de que «está muy equivocada» si cree que la formación nacionalista «hace política pensando en la situación personal» de Puigdemont. Nogueras ha recordado que Junts «nunca» ha respaldado unas cuentas del PSOE y ha acusado al Gobierno de estar «alimentando» el relato de que tras la ruptura de los postconvergentes «no pasa nada». Para Junts, a día de hoy es «imposible» entrar a negociar las cuentas del Estado si el Gobierno no publica las balanzas fiscales y la cifra de ejecución de las inversiones de Cataluña de los ejercicios anteriores.

