Junts se abre a apoyar la iniciativa del PP para alargar la vida de las centrales nucleares

El Gobierno se arriesga a sufrir este miércoles una nueva derrota parlamentaria, otra vez con Junts sumando sus votos a PP yVox. Los de Carles Puigdemont no cierran la puerta a apoyar una iniciativa parlamentaria del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo instar a Moncloa ... a alargar la vida útil de las centrales nucleares, frente a la hoja de ruta que mantiene el Ejecutivo de cerrar estas instalaciones progresivamente entre 2027 y 2035.

Se trata de una proposición no de ley (PNL)que no sería vinculante para el Gobierno, pero que este martes, durante su debate, sirvió a los grupos parlamentarios para fijar su postura al respecto. Mientras PNV, EH Bildu, Podemos oSumar, rechazan de plano esta iniciativa, en Cataluña la realidad es bien distinta y la cuestión no pasa tanto por lo medioambiental como por la falta de alternativas.Se trata, de hecho, de la comunidad que más depende de la energía nuclear, que supone el 60% del total que se consume en la región

Con las centrales nucleares Ascó I, Ascó II y Vandellós con una fecha prevista para su cierre en 2030, 2032 y 2035, respectivamente, la diputada de Junts Pilar Calvo pidió «garantías» al Gobierno de que Cataluña tendrá alternativas cuando se produzca el desmantelamiento de estas instalaciones. «Si cierran las nucleares en Cataluña pasaremos a depender de Francia o de Aragón y perderemos nuestra soberanía energética», alegó, pese a afirmar que su formación no es favorable a alargar el uso de este tipo de energía indefinidamente. «No estamos aquí para decir nucleares sí o nucleares no, sino para reconocer que sin las nucleares no podemos mantener nuestro consumo energético», añadió Calvo, antes de pedir al Gobierno que «haga sus deberes».

En ERC, por su parte, no comparten la PNLdel PP, pero sí advierten al Ejecutivo de la necesidad de elaborar un plan que preserve los puestos de trabajo y la economía de las regiones donde se ubican estas centrales antes de su cierre. «Estamos de acuerdo con desmantelarlas, pero si se hace debe hacerse bien», dijo su diputado Jordi Salvador.